PD, PSRM, Blocul electoral ACUM, dar si PCRM au fost inregistrate in cursa electorala. La sedinta membrilor CEC democratii, socialistii si comunistii au fost inscrisi fara probleme - VIDEO

Obiectul discutiilor aprinse dintre membrii CEC la inregistrarea blocului electoral ACUM in cursa electorala au fost membrii PLDM inscrisi pe listele acestuia.

Dupa un schimb de replici, membrii CEC-ului au inregistrat blocul cu 7 voturi pro si unul contra.

Maia Sandu si Andrei Nastase spun ca au facut totul conform legii si ca nu trebuie sa faca nicio modificare in actele depuse la CEC.

Partidul socialistilor a fost inregistrat in cursa cu 54 de candidati, in loc 55, pentru ca o persoana nu a prezentat certificatul de integritate de la ANI. Din acelasi motiv, in cursa nu au fost inregistrati si 9 membri ai PCRM.

Astfel, comunistii au fost inscrisi cu 41 de membri in loc de 50. Partidul Democrat a fost inregistrat in cursa fara discutii, toti membrii avand toate actele in regula.