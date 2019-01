Pe bulevardul Moscovei din capitala au aparut indicatoare care ii atentioneaza pe soferi sa-si parcheze masinile paralel cu trotuarul si nu in spic, asa cum s-au obisnuit - VIDEO

Pe Bulevardul Moscovei, au aparut astazi 31 de indicatoare, care le arata soferilor cum sa-si parcheze automobilele, mai exact paralel cu bordura. Initiativa vine din partea primariei care vrea sa previna asa blocarea transportul public. Multi soferii insa nici nu le-au observat.

Astazi, am gasit acolo doar doua masini care au parcat asa cum spune regula. Si chiar daca spre seara, s-au eliberat mai multe locuri in care puteau fi lasate automobilele, soferii au continuat sa parcheze asa cum au vrut, mai ales ca in preajma nu era niciun agent de patrulare sa le ceara sa respecte indicatoarele.

Soferii spun ca odata ce primaria a venit cu aceasta initiativa, trebuie sa le ofere si o alternativa ca acestia sa aiba unde isi parca automobilele.

Priamaria a anuntat printr-un comunicat de presa ca indemna soferii sa sa respecte semnalizarea rutiere si ca cei care nu se vor conforma vor fi sanctionati, cum insa, nu se stie deocamdata. Asemenea indicatoare ar urma sa apara in curand si pe bulevardul Mircea cel Batran din sectorul Ciocana si pe strada Alba Iulia de la Buiucani. Proiectul a costat 19 mii de lei, bani alocati din bugetul primariei.