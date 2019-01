Pe o vreme ca asta, ai nevoie si de putina ingeniozitate ca sa ajungi cu bine unde te-ai pornit. Cei care au de facut un drum pe jos, trebuie sa puna in aplicare tot felul de metode ca sa infunte trotuarele necuratate - VIDEO

Trecatorii spun ca gheata de pe drumuri este foarte periculoasa, mai ales noaptea sau cand e acoperita de zapada. Cel mai greu le este batranilor.

“ Ma stradui sa merg pe parti si ma tin pe picioare, nu ma duc departe dupa paine si inapoi.”

“Trebuie de pus sare sau nisip. Eu inca sunt tanar, dar bunica. Multi cad jos, isi fractureaza picioarele.”

“Incaltamintea trebuie sa fie groasa la tapla sisa nu lunece.-Ati incercat poate sa folositi cuie ceva coltare?- Nu daca folosesti se aude zgomot la picioare si iti strici si sanatatea.”

Unii spun ca nu au nevoie de niciun fel de protectie. Sunt siguri ca un gand bun ii duce cu bine la destinatie.

“ La orice intrebare ma adresez Domnului care este in mine si el imi raspunde cel mai bine. - Cand cadeti jos Domnul ce va spune? -Ce imi spune! -Multumesc ingerul meu ca m-ai pazit ca sa nu cad mai rau.”

Pentru a evita cazaturile dureroase, specialistii de la magazinele cu echipamente pentru sporturi extreme recomanda coltarii pentru incaltaminte pentru trotuarele din Chisinau.

Constantin DICTEREOV,VANZATOR: “ Coltarii se aplica foarte usor. Avem zona frontala si zona din spate. Se pune mai intai in fata si intindem la spate. Se fixeaza bine, stabil. In contact cu gheata avem detalii metalice.”

Coltarii au aparut recent pe piata de la noi, iar oamenii incep sa-i utilizeze tot mai mult, sustin vanzatorii.

Constantin DICTEREOV, VANZATOR: “ In genere sunt mai folositoare pentru persoanele mai in varsta ei si le intreaba mai des. A doua grupa sunt cetatenii ca noi care merg la lucru si le utilizeaza in viata de zi cu zi in drum spre serviciu si acasa si grupul 3 sunt oamenii foarte activi, alergatori care se antreneaza si iarna.”

Cu solutii vin si cizmarii care stiu cum sa pregateasca incaltamintea asa incat sa lunece mai putin pe gheata.

Valentina BUCUR, CIZMAR: “Pentru calcai recomandam un asemenea cauciuc, ca sa evite alunecarea, pentru a ne permite cat de cat sa mergem. Cand afara este lunecos, se lipeste un cauciuc si aici si omul se simte linistit. Se schimba cauciucurile de iarna ca la masina.”

De la inceputul anului, peste 40 de persoane au ajuns la spitalul de urgenta din capitala cu fracturi dupa ce au alunecat pe ghetus.