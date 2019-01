Pe o vreme in care nu ti-ai scoate manusile de pe maini si nasul de dupa fular, o femeie din capitala a mers la… scaldat. Aceasta s-a scufundat de cateva ori in apa rece ca gheata din lacul Valea Trandafirilor - VIDEO

Ajunsa pe malul lacului, Maria nu a sarit direct in apa. Ori de cate ori vine la scaldat, iarna, tine cont de cateva reguli.

Maria SAGAN: “In primul rand ma spal cu zapada pentru ca pielea sa se obisnuiasca. Trebuie sa ne relaxam, timpul este frumos. Eu simt acum o mare placere.”

“ Apa e buna, minunat, super!”

Femeia a facut din scaldatul in apa rece un adevarat ritual – intra de trei ori in lac, iar in pauze - alearga.

“De obicei, alerg 3 cercuri, acum este lunecos si nu risc sa mai alerg.”

Maria are 52 de ani si este contabil de meserie. Ieri, ea a participat la maraton, avand costum de Mos Craciun si a alergat sase kilometri pe strazile capitalei. De mai bine de 15 ani practica sportul zilnic asa ca, spune ea, nu stie de nicio boala.

Maria SAGAN: “Asa nu racesc, poate de la aer conditionat sau de la curent. Veniti, nu este frig deloc. Este atat de suberb.”

Femeia spune ca familia o sustine in ceea ce face si se mandreste cu ea. Si pentru ca locuieste nu departe de parcul din Valea Trandafirilor este vazuta des pe-aici.

Maria SAGAN: “ Vin aici ca imi este comod si bine. Mai este si la Rascani si la Sculeni, doar ca e departe.”

Astazi a venit in parc, insotita de cativa prieteni si vecini. Acestia au ramas cu gura cascata cand au vazut-o pe Maria intrand in apa.

“E bravo, are tarie de caracter inseamna ca si vointa are. -Ati incercat vreodata? -Nu si nici nu o sa incerc!- De ce?- Am probleme, am racit la timpul meu.”

“Este o doamna eroina putini care merg la asa ceva, este o doamna exemplu.”

Dupa scaldat, Maria a mers impreuna cu prietenii la un ceai fierbinte. Ea spune ca face asta de fiecare data si asa reuseste sa tina virozele departe de ea.