Pe retelele de socializare a fost publicata o imagine cu subsolul din penitenciarul nr. 13 in care ar fi detinut Pavel Grigorciuc - FOTO

Juristul Alexandru Rosco a postat o poza pe pagina sa de Facebook in care ar prezenta unde se afla camera in care este tinut in arest Pavel Gricorciuc.

„Astazi - exact doua saptamani de cand Pavel Gricorciuc este tinut in conditii de privare de libertate. "Si lumea e inca la fel, nimic nu s-a schimbat. Soarele straluceste si el, pe masura ce bate vantul, precum si transportul public de transport, oamenii merg... viata isi are cursul sau, cu bucuriile si placerile sale. Doar ca tu ai iesit deja din ea... pentru o vreme..." In fotografie - coridorul de la subsol al corpului 3 Penitenciarul numarul 13. Usa camerei nr. 121, in care este tinut Pavel.” a scris avocatul in mesajul sau.

Pavel Grigorciuc a fost arestat acum doua saptamani, dupa ce i-ar fi dat o palma democratului Sergiu Sarbu. Potrivit lui, Sarbu l-ar fi provocat.

In urma incidentului deputatul democrat ar fi suferit o comotie cerebrala si a stat internat in spital cateva zile pentru reabilitare.