Pe ultima suta de metri, un candidat liberal a anuntat ca s-a retras din campania electorala: "Actualul scrutin este unul dintre cele mai murdare de interese obscure"

Mesajul postat de Alexandru Branza pe pagina sa de facebook:

"Mă retrag din scrutin în favoarea candidatului care nu se lansează în speculaţii despre Unire, dar o va înfăptui zilnic. În baza cererii depuse de mine, ieri,printr-o hotărâre de judecată, am fost retras din cursa electorală în circumscripţia numărul 16 Ungheni. A fost o decizie asumată pe care am luat-o din considerentul că actualul scrutin este unul dintre cele mai murdare de interese obscure.

Am făcut-o, deoarece nu am avut magazine sociale ca Şor, nu am avut colete cu paste şi cartofi, cu şampanie, nu am fost un guraliv care a tot vorbit despre Unire ca acum să uite de acest sfânt ideal. Tot ce am făcut pentru raionul Ungheni se vede cu ochiul neânarmat. În calitatea mea de vicepreşedinte al raionului Ungheni am conectat sate întregiri la reţeaua de apă potabilă, am edificat canalizarea în aşezările uitate de lume, am contribuit prin eforturile depuse la atragerea investiţiilor pentru reparaţia şcolilor şi a grădiniţelor.

Esenţialul, am avut un obiectiv permanent: realizarea proiecelor transfrontaliere, semnarea acordurilor de înfrăţire cu localităţile de peste Prut, a declaraţiilor de Unire. La acest capitol raionul Ungheni este primul în întreaga R.Moldova. Convingerea mea fermă e că în această luptă inegală în care s-a vorbit, dar nu s-a făcut mai nimic, de fapt, am avut obligaţia de a pregăti populaţia pentru confruntările din scrutinul local. Dar în condiţiile în care tineretul pleacă zilnic cu sutele din R.Moldova,inclusiv din raionul Ungheni consider că este prioritară concentrarea mea pe realizarea unor proiecte mari cu ajutorul fraţilor de peste Prut.

Unul dintre cele mai mari proiecte, aşa după cum am scris în programul meu electoral, rezidă în dezvoltarea pe suprafeţe însemnate a agriculturii ecologice cu apă din râul Prut. Nu mai puţin importantă mi se pare dezvoltarea turismului agricol. Pentru implementarea acestor proiecte va trebui să mă aflu în permanenţă în raion, dar şi în judeţele României.

Mi-am apreciat şansele ca să trag o singură concluzie: mă retrag în favoarea candidatului care va promova în parlamentul de la Chişinău aceste proiecte. Voi pune personal umărul pentru a le materializa spre binele oamenilor. Desigur, înaine de orice, vă îndemn să votaţi lista naţională a Partidului Liberal care este, o listă a unei noi generaţii ce va pune temelia solidă a Reîntregirii."

Alexandru Branza este candidatul PL pe circumscriptia numarul 16 de la Ungheni.