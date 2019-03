Pedagogii din scoli si gradinite care vor colecta sau vor cere bani de la parinti vor fi eliberati imediat din functie - VIDEO

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: -"Tot ce inseamna colectare de bani, transmiterea de mesaje de colectare de bani, colectare de bani pentru manuale care nu sunt prevazute de curricula, se sanctioneaza cu eliberarea din functie."

Desi acest lucru este prevazut in Codul Muncii, primarul interimar a anuntat astazi ca Directia Educatie va emite un ordin in acest sens in trei zile.

Pana acum, intr-o asemenea situatie, parintii scriau scrisori catre CNA si petitii.