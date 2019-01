Pedeapsa pe care a primit-o un tanar din Rezina, dupa ce, impreuna cu un camarad, au intrat in casa unui batran, si l-au batut cu bestialitate. L-au lovit cu bata in cap si i-au luat toti banii. Victima s-a stins la spital

S-a intamplat acum 6 luni in satul Gordinesti, raionul Rezina. Potrivit procurorilor, inculpatul impreuna cu un camarad de-al sau au intrat in casa batranului in varsta de 78 de ani si l-au batut crunt cerandu-i toti banii.

Batranul a refuzat sa le dea banii hotilor, dupa care acestia l-au lovit de cateva ori cu o bata in cap si i-au luat 1200 lei, lasandu-l sa zaca si au fugit.

Batranul a fost gasit de vecini cand era inca in viata. Oamenii au chemat ambulanta, iar victima a fost transportata la spital.

Batranul si-a revenit si a spus politiei ca l-a recunoscut pe unul dintre indivizi.

La scurt timp acesta a fost arestat, era din aceeasi localitate cu victima si a mai fost anterior condamnat pentru asemenea cazuri.

Peste cateva zile batranul s-a stins la spital, iar expertiza medico-legala a aratat ca decesul acestuia ar fi survenit in urma unui atac cardio-vascular si nu ar avea legatura cu leziunile cauzate de inculpat.

Acum tanarul a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, iar pe timpul anchetei acesta s-a aflat in arest preventiv.

Oamenii legii inca nu au identificat a doua persoana implicata in acest caz.