Pedeapsa primita de un barbat din Comrat care si-a ucis amicul, iar apoi l-a aruncat intr-o fantana

Crima s-a produs in luna iulie, in satul Dezghingea, Comrat. Inculpatul a invitat victima in ospetie, iar dupa ce au baut, intre ei s-a iscat un conflict care a degenerat in bataie. Individul l-a lovit pe oaspete in cap cu un obiect metalic pana l-a omorat.

Ca sa ascunda urmele, acesta a dezmembrat cadavrul si l-a aruncat in fantana din fata casei sale. Pe langa inchisoare, el urmeaza sa le plateasca rudelor victimei un prejudiciu moral si material de peste 500 de mii de lei.