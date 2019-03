Pentru a treia zi la rand, a fost protest in curtea blocului din sectorul Buiucani, unde urmeaza sa fie ridicata o constructie, chiar langa un bloc de locuit - VIDEO

Mai multi locuitori din sectorul Buiucani al capitalei au iesit la protest in fata blocului de pe strada Alba Iulia, cu pancarde in maini. Asa cum s-a intamplat cateva zile la rand, acestia au manifestat impotriva constructiei unui imobil cu 10 etaje, care ar urma sa fie ridicat in fata apartamentelor in care locuiesc.

De aceasta data, initiatorul mitingului a fost deputatul Vasile Bolea, care a candidat pe aceasta circumscriptie din partea blocului ACUM. El a vorbit de la tribuna, acuzand primaria ca a eliberat in mod ilegal agentului economic actele pentru constructia blocului.

Vasile BOLEA, DEPUTAT ACUM: “Si avocatul care l-a insotit a argumentat ca autoritatile locale au incalcat in mod repetat legea, iar terenul care are o valoare de 500 de mii de euro a fost dat in arenda doar cu 9 mii de lei pe an. Consilierii au votat proiectul fara a fi consultati cetatenii, iarfirma a primit in arenda 18 ari."

Seful directiei juridice din cadrul primariei spune ca municipalitatea a luat act de acest protest si va documenta cazul.

La protest s-au alaturat si locatarii din blocurile vecine. Acestia au scandat si au marsaluit pana in curtile in care ar urma sa fie ridicate constructii ilegale. Ei au cerut primariei sa intervina.

Deputatul blocului Acum spune ca a inregistrat o petitie in Parlament si ca va cere unui grup de lucru sa studieze situatia constructiilor care au fost ridicate ilegal in capitala.

Oameni au protestat cateva zile la rand, blocand si intrarea camioanelor in curte. Seful Directiei Arhitectura sustine ca decizia de a da in arenda terenul a fost luata de consiliul municipal inca anul trecut si ca, potrivit legii, nu exista incalcari.