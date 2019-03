Pentru ca bani nu sunt, podurile din capitala, despre care expertii spuneau anterior ca sunt atat de avariate incat trebuie inchise, vor fi doar renovate - VIDEO

Expertiza specialistilor de la primarie arata ca podul de pe Mihai Viteazu si cel de langa Circ au nevoie de reparatii capitale. Totusi, la moment, acestea nu ar prezenta un pericol pentru oameni, prin urmare reparatia capitala se amana, spun autoritatile.

Oleg CARAMAN, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Ele au un caracter si progreseaza, in urmatorii trei ani municipalitatea ar trebuie sa gaseasca bani.”

Desi unii experti considera ca autoritatile trebuie sa intervina imediat la reparatia podurilor, iar unele dintre ele chiar sa fie inchise, cei de la primarie raman de parerea ca lucrurile nu stau chiar asa de rau. In cateva luni ar urma sa fie reparate cateva poduri care sunt mai grav avariate. Lucrarile insa vor fi doar de intretinere, iar pentru asta municipalitatea a alocat 5 miloane de lei.

Oleg CARAMAN, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT SI CAI DE COMUNICATIE: “Va fi reparatii curente, partea carosabilului.

Tot cel de la directia Transport se vor ocupa si de pasajele subterane. Cu cei 10 miloane de lei alocati, 7 pasaje vor fi iluminate si se vor reparate treptele, iar in restul se va face doar curatenie. Codreanu a cerut ca primaria sa relizieze contractele cu cei 40 de agenti economici care au in gestiune 12 pasaje. Unii din ei nu platesc arenda de ani de zile, in timp ce altii achita chiria conform unor taxe stabilite inca in anii 90.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Doresc sa facem licitatie pe fiecare subterna. Agentului ecomic care va castiga contractul sa-i punem conditii cum trebuie sa arate subteranele.”

In capitala sunt 20 de pasaje subterane, de reparatia carora promitea sa se ocupe inca anul trecut Silvia Radu. Pana in prezent insa nimic nu s-a schimbat.