Pentru ca bucatele puse pe masa de sarbatoare sa fie gustoase si sanatoase, trebuie sa stiti ce puneti in ele. Inspectorii de la Agentia Nationala de Sanatate Publica ne invata cum sa alegem produsele alimentare - VIDEO

Friptura, snitelul sau costitele de porc, fireste, ca vor fi pe mesele multor moldoveni in noaptea de revelion. Carnea trebuie aleasa cu grija, daca vreti sa o cumparati proaspata, spun inspectorii de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.

La piata centrala, astazi oamenii roiau printre mesele cu carne. Unii ne-au spus ca au metodele lor de a depista daca aceasta nu este alterata. Iar daca, totusi, mai aveti indoieli privind calitatea carnii, cereti un certificat de la vanzatori.

Cei care se vor delecta si cu peste de sarbatori, trebuie sa tina cont de cateva reguli.

Nu tineti pestele multe zile in frigider, recomanda specialistii. Este bine sa fie preparat in cel mult 12 ore dupa ce a fost cumparat. Iar daca vreti sa puneti langa peste si legume pe masa de sarbatoare, aveti grija ca acestea sa nu fie inghetate.

Si cum, cel mai probabil, salata beof nu va lipsi din meniul de revelion, nu cumparati maioneza ori ouale din alta parte decat din magazine ori din locurile unde sunt tinute in frigider. La fel e in cazul cascavalurilor sau a branzeturilor. Cei care depisteaza produse alterate ori vor sa le verifice, sunt indemnati sa se adreseze la laboratoarele ANSA, care se afla in pietele din capitala, inclusiv in Piata Centrala.