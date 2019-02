Pentru ca mult-asteptata primavara bate la usa, cu alaiul ei de flori si martisoare, capitala este plina de tarabe care vand aceste simboluri prinse in snurul alb si rosu - VIDEO

Pentru ca mult-asteptata primavara bate la usa, cu alaiul ei de flori si martisoare, capitala este plina de tarabe care vand aceste simboluri prinse in snurul alb si rosu. Cusute, crosetate, din ceramica sau in forma de brose - martisoarele vor ajunge maine la destinatari care le vor purta cu drag. Comerciantii spun ca in aceste an, vanzarile merg bine, asa ca primavara vine la ei cu mai multa bucurie.