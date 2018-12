Pentru ca nu a mai ajuns la un consens cu blocul ACUM, Dorin Chirtoaca isi cauta aliati pentru parlamentare. Liderul PL poarta discutii cu partide sau miscari unioniste alaturi de care sa intre in cursa electorala - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, LIDER PL: ”Am contactat si PNL-ul, am avut acum o discutie sincera si profunda cu Vitalia Pavlicenco. Am contactat liderii organizatiilor neguvernamentale, am avut o discutie productiva cu liderul ODIP, Vlad Biletchi si continui sirul intalnirilor. Si maine vedem cum reusim sa consolidam votul unionist, dupa ce am fost tradati de blocul ACUM.”

Maine va avea loc Consiliul Partidului Liberal, unde membrii formatiunii vor decide cum vor participa la parlamentare. Pana atunci, Dorin Chirtoaca incearca sa formeze un bloc unionist.

In acest sens, i-a adresat o solicitare si liderului Partidului Unitatii Nationale, Anatol Salaru. I-a scris un mesaj in privat, sustine el, dar a primit in schimb un raspuns public.

Anatol SALARU, LIDER PUN: “Aceste alegeri nu vor fi despre unire, aceste vor fi ori castiga Rusia, ori castiga fortele democratice.”

Anatol Salaru l-a indemnat pe Dorin Chirtoaca sa nu disperseze electoratul de dreapta si sa se resemneze – renuntand la intentia de a mai participa la alegeri.

Dorin CHIRTOACA, LIDER PL: “Faceti diferenta cum eu i-am scris cu matale si el mi-a raspuns ignorand pana si apelul lui Basescu de a unifica unionistii pentru alegerile parlamentare, ori in mesajul transmis scria si despre parlamentare si locale. Isi bate joc pur si simplu.”

Anatol SALARU, LIDER PUN: ”A avut Mihai Ghimpu 12 deputati unionisti in Parlament si nu a facut nimic.”

Saptamana trecuta, Partidul Unitatii Nationale, condus de Anatol Salaru, anunta ca nu va participa la alegerile parlamentare din februarie si nici macar nu va delega candidati pe circumscriptii. Atunci, acesta isi indemna simpatizantii sa voteze cu blocul electoral ACUM.

Cearta dintre PAS, PPDA si PL s-a iscat la inceputul acestei saptamani, cand cei de la ACUM au anuntat ca liberalii au intarziat cu lista de candidati care urmau sa fie inclusi pe circumscriptii, lasandu-le libere doar anumite localitati, pe care PL-ul nu le-a acceptat. Asadar, Chirtoaca i-a numit tradatori pe Maia Sandu si Andrei Nastase.

Ieri, miscarea Blocul Unitatii Nationale, membrii caruia au fost implicati in violentele din septembrie de la Marsul Centenarului au spus ca vor participa la scrutinul din februarie, inaintand zece candidati pe listele partidului “Democratia Acasa”, condus de Vasile Costiuc, fost concurent pentru primaria capitalei.