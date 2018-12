Pentru miile de vieti pe care le-a salvat, a primit Premiul National al Republicii Moldova in valoare de 100 de mii de lei. Nu si-a lasat insa niciun banut si a donat toti banii copiilor din localitatea sa de bastina - VIDEO

Dupa aproape 3 decenii in care a ...reparat inimi, Aureliu Batranac spune a uitat de mult numarul operatiilor pe care le-a efectuat. Mereu a stiut ca vrea sa salveze vieti si tocmai din acest motiv a studiat medicina. Anul acesta el a luat unul din cele 10 premii Nationale a Republicii Moldova, acordate pentru realizari remarcabile.

Suma de 100 de mii lei, pe care a primit-o, a donat-o si spune ca nu s-a gandit nici pentru o clipa ce si-ar putea cumpara din acesti bani.

Aureliu BATRANAC, MEDIC CHIRURG: „ Am primit banii de la stat si am hotarat ca-i voi dona. „

Diploma si medalia. Este tot ce si-a lasat si spune ca ii este suficient. Aureliu Batranac a efectuat mai multe interventii chirurgicale complicate in premiera in tara noastra, pe care le-a invatat din strainatate. In octombrie, anul trecut, de exemplu, printr-o metoda noua, chirurgul a reparat valvele inimii fara a le substitui cu proteze.

Iar pentru a putea aduce acasa ceva nou, Aureliu Batranac a muncit multi ani la rand in clinicile din Germania, Croatia, Suedia si Rusia. In Moldova, lipsesc investitiile in medicina, echipamentele noi, dar si atitudinea, cum ii spune el - europeana, a medicilor fata de pacienti.

Chiar si asa, povesteste ca in ultimii 30 de ani si in Moldova s-au reusit multe realizari in domeniul medical.