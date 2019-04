Pentru o ora s-au simtit artisti de balet. Cativa tineri din Romania, care sufera de sindromul Down si sunt dansatori amatori au venit la Chisinau si au sustinut un spectacol in fata unor copii cu acelasi sindrom - VIDEO

Desi publicul de la Chisinau a fost unul restrans, tinerii au avut emotii mari pe care incercau sa nu le arate. Raluca are 32 de ani, iar de doi ani face balet. Spune ca a indragit dansul si muzica de cand era mica, iar aceasta pasiune o ajuta sa se redescopere.

Raluca Ioana AVRAAM, DANSATOARE: “In fata publicului, pe scena, ma simt o mare stea. Am pregatit cu greu, dar am incercat sa fac fata si am oferit din toata dragostea mea publicului.”

Pe langa dans, tanara face si jurnalism, la una dintre televiziunile din Cluj, dar spune ca este doar un hobby. Dansul, insa, crede ca ii va aduce faima. Si Mihai sufera de sindromul Down. Are 30 de ani si s-a apucat de dans inca din copilarie.

Mihai ARSENIE, DANSATOR: “Prima data a fost mai dificil, nu stiam ce sa fac, dar am invatat. Lumea noastra este un pic mai diferita decat cea inconjuratoare.”

La spectacol au venit parinti din Chisinau, dar si din raioane, ai caror copii sufera de acelasi sindrom. Tatiana a venit cu Matei, baietelul sau de trei ani.

“Stim ca prin actori sunt si cu sindromul down si am venit sa vedem cum vor arata copiii cand vor fi mari ce ar putea face ei.“

Femeia spune ca la nastere a aflat de faptul ca micutul ei are acest sindrom. Initial s-a speriat, acum insa se bucura de fiecare realizare a lui Matei. Desi recent a invatat sa mearga, el stie sa inoate perfect. Iar acum o luna a spus primul cuvant “mama”. Tatiana il incurajeaza de fiecare data, iar el o rasplateste cu sarutari dulci. Femeia spune ca societatea noastra accepta cu greu copiii care sufera de sindromul Down.

“Au fost oameni care mergeau in troleibuz si s-au ridicat de langa noi s-a uitat in ochii mei atunci m-am simtit jignita. Si o doamna mi-a spus ca nu trebuia sa-l nasc.”

Centrul National “Raluca” din Cluj Napoca a fost creat, acum doi ani, de Adriana Avraam, mama unei tinere din colectivul care a dansat astazi la Chisinau.

Adriana AVRAAM, FONDATOR: ”Centrul nu a fost doar o idee ci a fost o necesitate, Raluca se afla in afara oricarei forme de socializare dupa ce a terminat formele scolare din Cluj si astfel a luat fiinta asociatia.”

Urmatorul concert, tinerii din asociatie il vor sustine in Italia, in luna mai.