Pentru unii noaptea dintre ani a fost cu ghinion, iar in prima zi din 2019 au ajuns la spital. Fie ca au consumat prea mult alcool sau nu au fost atenti, au cazut si s-au ales cu luxatii si fracturi - VIDEO

Pentru unii noaptea dintre ani a fost cu ghinion, iar in prima zi din 2019 au ajuns la spital. Fie ca au consumat prea mult alcool sau nu au fost atenti, au cazut si s-au ales cu luxatii si fracturi. In ultimele 24 de ore, 200 de persoane s-au adresat la medici, 30 dintre ele fiind internate in spital cu diferite traumatisme.