Persoane necunoscute au tras in geamul unui troleibuz

Geamul unui troleibuz de pe ruta Nr. 2 a fost deteriorat dupa ce persoane necunoscute au tras in directia acestuia, preliminar, dintr-o arma pneumatica. Incidentul a avut loc ieri seara, in jur de ora 23.00, pe bd. Dacia. Persoanele care se aflau in troleibuz nu au avut de suferit, scrie ipn.md