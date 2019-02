Persoanele care figureaza in raportul Kroll si ar intra in urmatorul Parlament pe lista lui Ilan Sor / DOC - Newsmaker.md

Declaratiile bancare ale ABLV Bank, care au fost transmies in redactia NM de avocatul lui Veaceslav Platon, Ion Cretu, arata ca "miliardul" a fost scos din banca prin intermediul companiei lui Sor, de vicepresedintele partidului Marina Tauber si membrii formatiunii Maria Albot si Veaceslav Lupov (Tauber si Albot intra in urmatorul Parlament). Ei luat credit de la bancile din care a fost scos un miliard, iar apoi printr-un lant de tranzactii au returnat fonduri in conturile lor, cheltuindu-i, posibil ca si in campania electorala. Iata doar cateva exemple din circuitul banilor din miliardul furat.

Partidul SOR ar intra in urmatorul legislativ cu 7 mandate. Ilan Sor si Marina Tauber au iesit invingatori in circumscriptiile pe care au candidat. Celelalte 5 persoane, Petru Jardan, Maria Albot, Denis Ulanov, Reghina Apostolova si Vadim Fotescu, vor trece in Legislativ de pe lista de partid.