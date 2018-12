Persoanele care primesc alocatii sociale mai mici de 2000 de lei, vor avea de sarbatori o prima de 600 de lei - VIDEO

Premierul spune ca peste 60 de mii de persoane vor beneficia de aceste ajutoare. In conditiile in care deputatii au iesit deja in vacanta, executivul s-a angajat in fata Parlamentului asupra acestui proiect. Legea spune ca daca timp de 3 zile nu este depusa o motiune de cenzura, documentul prim-ministrului se considera adoptat.

Guvernul spune va banii vor fi dati in ianurie, respectiv ar urma sa fie luati din bugetul pentru anul viitor.