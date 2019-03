Persoanele care trebuie sa depuna declaratia de avere la Agentia Nationala de Integritate se plang ca nu o pot face, din cauza sistemului online care ar fi cazut - VIDEO

Ion MALANCIUC, JUDECATOR: “Lumea spunea ca nu poate depune declaratia si la 1 si la 4 de noapte. Pe site scria ca e suprasolicitat, dar la ora aia nu putea fi suprasolicitat, cred ca erau probleme de server de ale lor, dar nu vor sa recunoasca.”

Ion Malanciuc, judecator la Criuleni spune ca abia astazi a reusit sa incarce pe site-ul ANI-ului declaratia sa de avere, dupa mai multe incercari zadarnice pana acum. La fel ca el au patit-o multi altii, care si-au exprimat oful pe facebook.

Ion MALANCIUC, JUDECATOR: “Intelegeti, noi avem obligatie potrivit legii sa depunem declaratia, pentru asta primim sanctiune./Se primeste ca noi suntem obligati, dar nu putem sa o facem.”

Serviciul de presa al ANI are o explicatie - sistemul este suprasolicitat.

Victor MOLOSAG, SEFUL SERVICIULUI DE PRESA AL ANI: “Vreau sa va zic ca sistemul lucreaza, dar cum exista o traditie ca majoritatea subiectilor declararii au lasat totul pe ultimul moment.”

In jur de 50 de mii de declaratii au fost depuse pana astazi, ne spun cei de la ANI. Anul trecut, de exemplu, in total au fost inregistrate 65 de mii. Ceea ce inseamna ca pana pe 31 martie curent, adica in 3 zile, aproximativ inca 15 mii de oameni trebuie sa reuseasca sa indeplineasca procedura, mai exact cam 3 oameni pe minut.

Victor MOLOSAG, SEFUL SERVICIULUI DE PRESA AL ANI: ”Si maine si poimaine noi vom lucra nonstop, adica de la ora 08 la ora 17.”

Cei care nu vor depune declaratia pe avere si interese la timp risca o amenda de pana la 3 mii de lei. Trebuie sa faca asta persoanele care au functii publice: de la parlamentari si ministri, pana la judecatori sau consilieri locali.