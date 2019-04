A incercat sa aduca in tara haine de brand in valoare de 1,6 milioane de lei, dar a fost retinut de oamenii legii, la vama Giurgiulesti. Ce risca barbatul - GALERIE FOTO

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in urma unei verificari minutioase a autocamionului, soferul a fost retinut in flagrant in timp ce transporta haine si incaltaminte. Astfel, au fost depistate 8 404 articole vestimentare si 807 perechi de incaltaminte care nu aveau acte de provenienta. De asemenea, unele haine aveau marcajele unor branduri renumite, autencitatea lor urmeaza sa fie verificata.

Hainele si incaltamintea erau procurate din Turcia si transportate in tara prin regim de tranzit. Urmeaza sa fie stabilit prejudiciul cauzat de infractori. Suma ar putea depasi trei milioane de lei.

Politia cerceteaza cazul, pentru a gasi si ceilalti faptasi care au participat in contrabanda cu marfuri.

Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca inchisoare de pana la 10 ani.