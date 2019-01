Peste 380 de persoane de la noi din tara isi doresc sa ajunga deputati in Parlament pe circumscriptiile uninominale. Totatlurile CEC - VIDEO

Peste 380 de persoane de la noi din tara isi doresc sa ajunga deputati in Parlament pe circumscriptiile uninominale. Ieri a fost ultima zi in care doritorii au putut depune actele pentru a-si inregistra grupul de initiativa la Consiliile Electorale de Circumscriptie. Mai multi candidati au fost deja intregistrati in cursa, printre care si maestrul Nicolae Botgros. Artistul candideaza independent pe circumscriptia numarul 42, in care intra si localitatea sa de bastina, Badicul-Vechi.