Peste 4 mii de observatori vor fi cu ochii in patru astazi, in ziua alegerilor parlamentare. Aproape 800 dintre ei sunt reprezentanti ai unor organizatii internationale - VIDEO

Pentru scrutinul din 24 februarie, CEC-ul a acreditat 4182 de observatori.

Rodica CIUBOTARU, VICEPRESEDINTELE CEC: “Observatorii acreditati isi desfasoara activitatea si pot monitoriza intreg procesul electoral, incepand cu sigilarea urnelor de vot, procesul de vot.”

Observatori straini sunt delegati de organizatiile internationale nonguvernamentale, iar cei nationali de asociatiile obstesti din tara. Printre organizatiile guvernamentale internationale se numara si Biroul OSCE pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului, Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chisinau sau Adunarea Parlamentara a OSCE. Iar dintre cei 3410 observatori nationali, peste 2000 sunt reprezentanti ai Promo-LEX.

Igor BUCATARU, EXPERT PROMO-LEX: “In ziua alegerilor vrem sa atragem atentia fac trimitere la anul 2016 cand alegatorii erau adusi cu transportul organizat si avand in vedere ca se va permite agitatia electorala vom monitoriza care vor fi efectele.”

Observatorii acreditati vor monitoriza si numararea voturilor, iar in cazul in care identifica incalcari sunt obligati sa le raporteze prin sms, acestea fiind preluate in ziua alegerilor de 20 de operatori ai Promo-LEX. In cazul in care un observator incalca regulile, acesta poate fi lipsit de acreditare.