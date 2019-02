Peste 70 de papusi traditionale japoneze pot fi admirate in aceste zile la Muzeul de Arta. Exponatele au facut drum lung din Tara Soarelui Rasare si au fost trasportate cu avionul in conditii speciale - VIDEO

Expresive, sofisticate si facute cu migala – asa pot fi descrise papusile japoneze. Peste 70 de exemplare unice ca forma, port si istorie au fost expuse la Muzeul de Arta din capitala.

Atsutoshi HAGINO, SECRETARUL AMBASADEI JAPONIEI LA CHISINAU: “Se cheama Momutaro, baiatul care s-a nascut din piersic. 01:10 Am facut aceasta papausa pentru copii, 5 mai e ziua baietilor in Japonia.”

”Aceasta se cheama… este fetita floare violet.”

”Aceasta se cheama…, jucator de sumo. 01:00 Sunt faimoase pentru culoare.”

Papusile de ceramica si panza sunt confectionate in zilele noastre, dar conform tehnicii vechi.

Tudor ZBARNEA, DIRECTORUL MUZEULUI NATIONAL DE ARTA AL MOLDOVEI: ”Noi muzeografii am instalat. Am intervenit cu culoare, cu stofe de prin atelierul meu, ceva am si achizitionat."

Masanobu YOSHII, AMBASADORUL JAPONIEI LA CHISINAU: ”Papusa arata cum este cultura. Noi ne imbracam ca europenii acum, dar papusile sunt traditionale. Intelegem cum este viata japonezilor.”

Vizitatorii expozitiei spun ca daca nu au avut ocazia sa calatoreasca in Japonia, a venit Japonia la ei. Dragos este student in anul trei la Colegiul de Arte si spune ca tehnica confectionarii papusilor japoneze il intereseaza in primul rand din punct de vedere profesional.

”Sunt fascinat de arta, de expresie, de emotie. Am vrut sa am si alta viziune asupra artei.”

”Foarte interesant sa vezi nu doar arta de fabricare a hainelor, dar fetele lor, accesorile.”

”Sa ridicam nivelul culturii facand cunostinta cu tarile din toata lumea.”

Expozitia de papausi japoneze va fi deschisa pana pe 10 martie. Cheltuielile de organizare si transport au fost suportate de Fundatia Japoneza si Ambasada Japoniei in Moldova.