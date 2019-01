Peste 700 de elevi din Moldova nu au ajuns la scoala. Autobuzele scolare nu s-au pornit la drum din cauza drumurilor inzapezite - VIDEO

La Hijdieni, Orhei, 64 de copii au venit la statie sa astepte autobuzul scolar, dar au fost trimisi acasa. Unii nu s-au suparat.

“M-am dus la oprire si mi-a spus ca plecam acasa, e zapada mare si nu mergem la scoala. M-am bucurat. -Te rogi sa ma ninga? -Da.”

Chiar daca iernile nu mai sunt ca in pastelurile lui Alecsandri, iar vremea este mai mult blanda, decat cumplita, din vazduh s-a cernut atata zapada incat microbuzul scolar nu a mai putut fi pornit din loc. Soferul spune ca masina este echipata pentru iarna, dar drumul este de nestrabatut ori de cate ori ninge.

Dumitru SMOCHINA, SOFERUL MICROBUZULUI SCOLAR: ”Am sunat la Orhei si spun ce e de facut. Mi-a spus ca sa ramana copii azi aici. Era un viscol ca nu vedeam drumul. Cand intrati in Berezlogi, spre scoala drumul nu e curatat.”

Parintii spun ca picii din Hijdieni au de parcurs doar cativa km pana la scoala din localitatea vecina, Berezlogi, insa nu e prima data cand nu merg la ore din cauza vremii.

" Uitati ca nici acum nu e bun drumul, asa pierd copiii orele. Tarziu se curata. Intr-o zi lumea venea prin troiene pe jos.”

Si daca parintii sunt revoltati ca elevii pierd orele, copiii sunt bucurosi. Acestia au profitat de timpul liber si au dat navala pe ulitele satului, care la sanius, care la facut un om de zapada.

”Am fost la sanius da e frig.”

Pe Dumitru l-am intalnit, insa, gonind caii la care avea inhamata o sanie. Baiatul spune ca orele au fost puse pe pauza, dar treburile in gospodarie - nu.

“Ne mai ducem la lemne. Ma plimb. Trebuie sa dau la pasari, cu animalele. -De lucru este? -Da.”

Soferul de pe ruta Orhei-Hijdieni sustine si el ca dimineata drumul era impracticabil.

“Dimineata nu am ajuns in sat, la 06:10, m-am oprit in deal si m-am intors la Orhei.”

In a doua parte a zilei, insa, la intrarea in localitate doua autospeciale lucrau la deszapezire.

”Noi cand am venit stateau toate masinile aici, erau cam sase. A viscolit si s-a adunat aici.”

Peste sapte sute de elevi nu au putut ajunge astazi la ore din cauza drumurilor inzapezite. Ninsoarea a tinut in parcare 34 de autobuze scolare. Potrivit Ministerului Educatiei afectati sunt elevii din raioanele Orhei, Singerei, Floresti, Soroca, Soldanesti, Drochia, Calarasi, Hincesti, Ocnita si Ungheni.