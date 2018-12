Pe covoare moi si in conditii bune, copiii din satul Dubasarii Vechi au inaugurat pomul de Craciun, alaturi de ambasadorul Romaniei. Gradinita a fost renovata din bani trimisi de Bucuresti - VIDEO

De Sfantul Nicolae, picii din Dubasarii Vechi l-au primit in ospetie pe ambasadorul Romaniei. Daniel Ionita le-a adus in dar un brad pe care l-au imbracat impreuna cu globulete. Dupa sarbatori pomul va fi sadit in curtea institutiei.

In fata bradului, copiii au stat la coada ca sa-si spuna poeziile invatate din timp.

Cu suportul Guvernului Romaniei, la sfarsitul anului trecut, cladirea a fost renovata si data in exploatare. Pana atunci locurile in gradinita erau numarate, asa ca nu toti copiii din localitatea o puteau frecventa. Dupa reparatie s-au deschis inca doua grupe pentru inca 50 de pici.

Svetlana STRATULAT: „M-am adresat la doamna directoare ca sa primeasca fetita la gradinita, mi s-a spus ca nu sunt locuri. Locul a aparut abia cand a avut 5 ani. - Aici este mult mai cald, veceul alaturea. Parintii sunt bucurosi ca au asa conditii.”





Cu peste un milion de lei, bani oferiti de Guvernul Romaniei, a fost schimbat acoperisul, s-au intalat usi si fereste, a fost construit sistemul de canalizare, iar salile au fost renovate si dotate cu mobilier.

Constantin MACARENCO, VICEPRIMARUL LOCALITATII DUBASARII VECHI: „Totul era in stare de degradare continua. Erau peretii, fara ferestre, usi, mizerie inauntru. Si vedem cum era pana acum este dupa. Cum arata cladirea din spate si iata cum e acum.”

Loredana, care acum un an statea acasa pentru ca nu avea loc la gradinita, o frecventeaza acum cu mare drag.

Loredana: „Aici e dulapiorul meu. Aici sunt manusile. Avem plastilina, acuarele, desenam braduti. Avem carti.”

Iar Maria Chetrusca si-a gasit un loc de munca in localitatea in care traieste, dupa ce au mai fost formate cateva grupe. Pana atunci era nevoita sa parcurga in fiecare zi cate 120 de km, pentru a ajunge la o gradinita din capitala, unde lucra in calitate de bucatar.

Maria CHETRUSCA, AJUTOR DE EDUCATOR: „Avem de lucru in satul nostru, nu plecam in oras. 00 Aici avem vesela, linguri, avem apa calda, apa rece. Conditii avem, multumim frumos.”

Gradinita din Dubasarii Vechi este una din sutele de institutii prescolare, renovate din banii guvernului Romaniei.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: „De-a lungul timpului Guvernul Romaniei a alocat in jur de 26 de milioane de euro, iar recent a decis sa suplimenteze, bazandu-se succesul inregistrat. Mi-a placut foarte mult ce am vazut.”

Gradinita din Dubasarii Vechi a fost amenajata in anul 1965 in incinta conacului boieresc al astronomului roman Nicolae Donici. In 2017, din fonduri romanesti, a fost renovata o anexa a cladirii care a majorat numarul de locuri disponibile pentru copii. In total gradinita este frecventata de 283 de pici.