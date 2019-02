Ping-pong de replici intre Presedintie si Guvern, privind eliberarea celor 2 piloti moldoveni de la talibani. Filip: "Unii incearca sa-si faca astfel capital politic", Dodon: "Comportament iresponsabil"

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Mi-a parut rau cand am vazut cele intamplate ieri. Eu am fost implicat in procesul asta 3 ani de zile. Nu o sa va dau toate datele, dar noi am avut oameni din servicii care au riscam cu viata, au avut de suferit, stateau acolo, dormeau acolo. Cei care se duceau si negociau.

Noi am oferit tot suportul financiar ca sa ducem negocierile pana la capat si este vorba de sume mari de bani. Spunea cineva ca s-a implicat Federatia Rusa. Nu stiam in ce mod s-a implicat.

Eu cred ca aceasta e dincolo de limita moralitatii. Sa folosesti asemenea subiecte pentru a incerca sa-ti faci devidente politice. Noi ieri, cum am vauzt aceasta informatie, la Moscova a plecat secretarul general de la MAEIE, noi am solicitat accesul la ei si sa-i aducem acasa. Nu trebuie sa astepte pana cand Dodon o sa-i aduca."

Imediat a reactionat si purtatorul de cuvant al presedintelui. Carmena Sterpu a scris pe pagina sa de facebook ca comportamentul Guvernului este unul iresponsabil.

"În loc să exprimăm recunoştinţă Rusiei pentru ajutorul oferit în eliberarea cetăţenilor Republicii Moldova, guvernul moldovenesc din nou vine cu acuzaţii neîntemeiate antiruseşti", scrie Carmena Sterpu pe pagina sa de facebook.