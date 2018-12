Plahotniuc are toate sansele sa ajunga deputat de pe circumscriptia Nisporeni, raionul sau de bastina. La o distanta covarsitoare se afla lidera PAS, Maia Sandu. Sondaj - VIDEO

Daca ar avea loc alegeri parlamentare pe sistemul mixt de vot, iar pentru raionul Nisporeni ar candida urmatorii lideri politici, dvs cu ce candidat ati vota?



Vlad PLAHOTNIUC – 50%

Maia SANDU – 10,1%

Vladimir VORONIN – 7,7%

Andrei NASTASE – 7,0%

Zinaida GRECEANII – 3,8%

Iurie LEANCA – 1,3%

Mihai GHIMPU – 0,9%

Viorel CIBOTARU – 0,00%

Nu as vota – 10,2%

Nu stiu – 5,2%

Vlad Plahotniuc este cap de lista in preferintele locuitorilor din Nisporeni. 50 la suta din localnici si-ar da votul pentru el si doar o zecime din respondentii chestionati – pentru Maia Sandu. Vladimir Voronin ar avea o sansa de reusita de 7 la suta, iar Zinaida Greceanii de aproape 4 procente. Iurie Leanca, Mihai Ghimpu sau Viorel Cibotaru ar acumula fiecare mai putin de 2 procente sau chiar niciun vot. 15 la suta din alegatori nu ar vota pe nimeni sau nu stiu care este candidatul potrivit.

De altfel, PD ar lua cele mai multe voturi in Nisporeni si pe listele de partid. Circa 45 la suta sustin formatiunea condusa de Plahotniuc. Pe locul doi in top se afla socialistii, cu o cota de 8%, apoi PAS si PPDA cu cate 7 la suta. Sondajul a fost efectuat in perioada 13-30 noiembrie pe un esantion de 1441 de repondenti, avand o marja de eroare de 3 la suta.

De realizarea lui s-a ocupat Institutul de Marketing si Sondaje “IMAS”, companie care colaboreaza cu democratii de ani buni. De aceasta data, studiul a fost solicitat de Ziarul Nisporeni. Contactat de noi, redactorul sef al publicatiei ne-a spus ca a cerut aceste date pentru a cunoaste situatia in raion.

Informatiile despre costuri raman, insa, confidentiale. Duminica, democratii au organizat o sedinta la Palatul Republicii. In poza de final, aparuta in public, pot fi observati 14 membri. Imaginea lasa loc de speculatii, astfel incat se poate de intuit ca 11 dintre ei ar putea fi candidatii pentru cele 11 circumscriptii din capitala. Printre ei se numara: Chiril Gaburici, Constantin Tutu, Nicoale Balaur, Nae Simion Plesca, Mihai Stratulat sau Valentina Stratan. Intrebati anterior cine sunt oamenii care vor participa la alegeri, democratii ne spuneau de fiecare data ca partidul va decide mai tarziu.