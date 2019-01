Ploaia si temperaturile negative au transformat raionul Causeni intr-un pationar, asa ca zeci de masini au ramas blocate in drum - VIDEO

Peste o suta de camioane care se indreptau de la vama Tudora spre capitala au fost blocate mai bine de 12 ore pe diferite sosele. La iesirea din orasul Causeni, in jur de 20 de autotrenuri au stationat pe dreapta, dupa ce le-a fost interzis, temporar, sa circule din cauza ghetusului.

“ Drumul nui curatat unde si unde cate o autospeciala”

“ Abia ne miscam e strasnic”

In aceeasi situatie s-au pomenit si alti soferi de camioane, in raionul Cantemir. Oamenii au fost nevoiti sa doarma in vehicule, dupa ce nu au putut inainta din cauza drumurilor acoperite de polei. Unii stau nemiscati si la aceasta ora.

Alexei, SOFER:“ Stam blocati de doua zile deja, nu sunt singur mai sunt soferi nu putem merge nici inainte nici inapoi.”

Intre timp, pe retelele de socializare a aparut un filmulet din care se vede cum doi barbati arunca nisipul pe drum cu lopata, dintr-un camion.

“ Moldova tara minunilor”

Potrivit salvatorilor, circulatia camioanelor pe drumurile din Anenii Noi, Causeni, Stefan Voda, Hancesti, Cahul, Cantemir, dar si alte localitati a fost reluata. In ultimele ore, pompierii au deblocat 9 autoturisme derapate de pe traseu.