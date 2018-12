Autoritatile au identificat un suspect in cazul jafului de la Catedrala Mitropolitana: urmeaza sa fie retinut

Totul s-a intamplat ieri dimineata. Potrivit politiei, un individ ar fi atacat paznicul Catedralei, in varsta de 79 de ani, in timp ce acesta descuia usa sa intre acolo. In urma loviturilor, paznicul a fost transportat in stare grava la spital.

Individul a intrat in biserica, de unde ar fi sustras mai multe obiecte din aur donate de enoriasi.





Acesta a reusit sa fuga de la fata locului.

Politistii urmeaza sa stabileasca locul in care se afla in aceste momente suspectul.