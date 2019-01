Politia spune ca a identificat cele trei persoane care l-ar fi agresat ieri la Edinet pe candidatul blocului ACUM. Intre timp, Dinu Plangau a depus o plangere la procuratura in care acuza politistii ca nu au intervenit - VIDEO

Dinu Plangau povesteste ca ieri la amiaza facea un live pe facebook scarile comisariatului de la Edinet, cand la un moment dat de el s-au apropiat 3 indivizi care l-au abordat intr-o maniera agresiva.

Dinu PLANGAU, CADIDAT PE CIRCUMSCRIPTIA EDINET: “Acestia m-au lovit cu pumnul si au inceput sa ma bruscheze … povesteste cum s-a intamplat”

Si pentru ca a filmat momentul cu telefonul sau mobil, agresorii i l-ar fi smuls din mana si l-ar fi stricat, povesteste acesta. Aceiasi indivizi l-ar fi amenintat si indemnat sa paraseasca localitatea. Candidatul ACUM de la Edinet spune ca l-a recunoscut pe unul dintre agresori. Este vorba despre Vlad Nepeivoda, care este fiul lui Igor Nepeivoda – Vice Presedintele Organizatiei Teritoriale a Partidului Democrat de la Edinet.

Nu am reusit sa luam legatura cu acesta. Purtatorul de cuvant al PD a respins insa acuzatiile si l-a indemnat pe Plangau sa se adreseze la politie cu dovezi.

Plangau a mai mentionat ca mai multi politisti au fost martori la incident, dar nu au intervenit. Cei de la Inspectoratul General de politie a declarat ca vor verifica aceste informatii.

Tot oamenii legii au declarat ca i-au identificat pe cei, pe numele carora candidatul ACUM a depus plangerea si i-au audiat, acestia insa au respins acuzatiile. Ei sustin ca vor decide in urma expertizei medico-legale daca pe cazul dat va fi pornit un dosar penal. In semn de sustinere fata de Plangau, astazi, in fata ministerului de interne a fost organizat un flashmob.

Liviu VOVC, MEMBRU ACUM: “Vedem ca dupa patru ani ei deja recurg la forta. Acesta este dovada clara ca Republica Moldova se indreapta spre dictatura. Iar sloganul pe care il foloseste partidul Democrat cred ca este reprezentativ pentru ei. “

Dinu Plangau este membru al Platformei DA, si este candidatul blocului ACUM pe circumscriptia Edinet.