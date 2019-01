Politia sustine ca i-a audiat pe cei trei suspecti care l-ar fi agresat pe candidatul ACUM de la Edinet. Acestia ar fi spus ca s-au infuriat pentru ca Dinu Plangau i-a filmat - VIDEO

Politia a venit astazi cu precizari dupa ce ieri a anuntat ca a identificat trei suspecti in cazul lui Dinu Plangau.

Marin MAXIAN, SEFUL DIRECTIEI GENERALE SECURITATE PUBLICA: “Persoanele au fost audiate, acestia spun ca au procedat asa fiind ca ultimul ii filma. Cu parere de rau candidatul inca nu a prezentat probele expertizei medico legale si nu putem sa ne expunem, dar adunam totate probele ca sa-i pedepsim.”

Totodata, Maxian a declarat ca a fost pornita o ancheta interna dupa ce Plangau a spus ca mai multi politisti care au asistat la incidentul produs chiar pe scarile Comisariatului de Politie din Edinet nu au intervenit.

Cat despre incidentul produs in week-end, cand autocarul in care a fost filmat spotul electoral al PSRM a luat foc, oamenii legii spun ca nu are legatura cu electorala.

Alexandru PANZARI, SEFUL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI: “Autocarul a fost incendiat intentionat, nu are legatura cu campania electorala, avem probe care ar demonstra ca ar fi fost incendiat de concurenti pentru ca compania la care a ars autobuzul a micsorat pretul calatoriei in Turcia cu 15 procente.”

Oamenii legii investigheaza si cazul in care panoul electoral al candidatului blocului ACUM de la Ungheni, Octavian Ticu, a fost vandalizat la mai putin de o zi de cand a fost afisat.

Marin MAXIAN, SEFUL DIRECTIEI GENERALE SECURITATE PUBLICA: “La moment acumulam probe pentru a identifica faptasii neaparat acestia vor fi trasi la raspundere contraventionala. Totodata se va stabili suma prejudiciilor.”

Iar fostul liberal, Valeriu Munteanu candidat ACUM la Orhei nu a depus o plangere la politie dupa ce a fost huiduit de un grup de persoane, sustine IGP. Dar pentru ca acesta a cerut in aceeasi zi ca oamenii legii sa asigure securitatea candidatilor, seful IGP a facut apel catre participantii in campanie sa anunte politia atunci cand au de gand sa organizeze manifestatii publice.