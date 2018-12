Politica de milioane in 2018: Cati bani au investit PDM, PSRM si Partidul „Sor” pentru a se promova - ZdG.md

PDM, PSRM si Partidul „Sor” au avut in 2018 venituri de zeci de milioane de lei din donatii, cotizatii de membru de partid si subventii din bugetul de stat. Cei mai multi bani partidele le-au investit in promovarea imaginii in presa si prin intermediul materialelor promotionale, pentru intretinerea sediilor si remunerarea angajatilor, scrie ZdG.md.