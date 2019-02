Politica in Moldova trebuie sa fie una curata, spune Andrian Candu intr-un filmulet, publicat pe facebook. Presedintele Parlamentului se adreseaza lui Andrei Nastase, pe care il indeamna sa nu-i mai acuze pe democrati de toate relele - VIDEO

“ - Eu stiu ca tu ne acuzi...”

Intr-un filmulet, publicat azi dimineata pe facebook, Andrian Candu se adreseaza lui Andrei Nastase, spunand cum ar trebui sa fie politica in Moldova si sugerandu-i sa-si schimbe oupatia, daca liderul PPDA nu intelege acest lucru.

Desi Candu ii spune lui Nastase ca nu trebuie sa se supere ori pe cetateni, imediat Sergiu Sarbu vine cu un mesaj pentru cei, care lasa comentarii rautacioase la adresa democratilor.

Retelele de socializare abunda in ultimele zile cu numeroase filmulete publicate de democrati. In unul dintre ele, Sergiu Sarbu apare la Mandresti, in satul de bastina al lui Andrei Nastase si se lauda cu ce au facut demoratii pentru aceasta localitate.

Actiunile democratilor sunt o dovada de panica, raspunde Andrei Nastase.

Andrei NASTASE, LIDERUL PPDA: “Manipulatoriu, cu premeditare si cu obraznicie, Candu Adrian mi se adreseaza cu nepermisa familiaritate, ca si cum ne-am cunoaste foarte bine. Obiectul meu personal este schimbarea fundamentala, structurala si ireversibila a modului in care s-a facut politica in Republica Moldova, in ultimii 28 de ani. Vremea voastra a trecut. A venit vremea oamenilor liberi”.