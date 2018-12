Politistii opresc masini in fata trenului, salveaza copii de la accidente si sar in automobile din mers - toate intr-un filmulet publicat de ziua Politiei Nationale - VIDEO

Ca niste super eroi – asa sunt prezentati politistii in spotul publicat de ziua lor profesionala. Agentii sar in masini din mers, salveaza copii de la accidente si opresc automobile in fata trenului.

Filmuletul a fost postat pe pagina de Facebook a Inspectoratului National de Patrulare al IGP. De la oamenii legii am reusit sa aflam doar ca persoanele din imagini nu sunt actori, ci politisti. Nu se stie daca acestia s-au inspirat din activitatea zilnica sau... din filme. De ziua Nationala a Politiei, soferii si pietonii au avut urari pentru agenti.

“Sanatate le doresc si minte. Stiti de ce le doresc minte! Ei cred ca daca sunt politisti sunt Dumnezeu pe pamant, nu stiu a vorbi.”

“Au prieteni multi si ii apara pe ceilalti. Asa e metoda peste tot la noi, coruptia e la putere.”

"Lucreaza doar noaptea, ziua cand sunt probleme ei nu sunt, nu se vad! Aratati macar o masina in intersectie sa fluidizeze traficul. Nu este!.”

“Cum sa intram in Europa daca nu se respecta nici o lege, se agata de tot si vor mita.”

La randul lor, politistii spun ca isi doresc...

“Ce va doriti de ziua politiei?- Ne dorim sa fie pace.- Poate va doriti conditii de munca mai bune?- Conditii si asa sunt bune la noi. Astazi sunteti la serviciu, cum o sa sarbatoriti?- O sa sarbatoresc si maine nu e problema.”

“Ati primit felicitari astazi?- Sigur!- Ce v-au urat?- Si lucruri bune si nu chiar bune, ca de obicei cum e la noi.”

“Multi oameni spun ca politistii nostri nu ar fi chiar profesionisti?- Referitor la asta nu pot sa ma expun. Eu imi doresc ca fiecare politist sa aiba incredere in viitorul profesional.”

Politia Nationala a fost creata la 13 septembrie 1990.