Politistul, acuzat de un sofer din Gagauzia ca a refuzat sa vorbeasca in limba rusa, de fapt... a vorbit si pe intelesul sau. Cei de la IGP, care i-au luat apararea agentului, vin cu noi explicatii si au publicat un filmulet - VIDEO

“ Ati fost oprit pentru depasirea limitei de viteza. - De unde sa stiu ca am facut o incalcare?- Haideti!- Eu am dreptul sa nu ies din masina. - Aveti dreptul, dar nu putem sa va aratam…- Ce vina am eu?- Ascultati! - Eu va ascult.- Este un radar de 12 volti. Intelegeti?- Nu este problema mea. Corect?- Ati incalcat. - Daca am incalcat, sa-mi demonstrati.- Cum sa demonstrez? Nu am printer. Radarul este acolo.- Nu este problema mea. “

Filmuletul a fost publicat astazi de IGP, pentru a demonstra ca agentul a vorbit, de fapt, cu soferul si in limba rusa. Dupa lungi discutii in care, conducatorul auto a fost indemnat sa iasa din masina pentru a i se arata ca a depasit limita de viteza, barbatul a refuzat.

“Ati depasit limita de viteza.- De ce ati deschis usa. Nu aveti dreptul sa deschideti masina mea.- Aici este politie, iar dumneavoastra nu vreti sa prezentati actele.- Am castigat doua procese de judecata si o sa mai castigam doua. Unul s-a concediat si altul o sa se concedieze. “

Nu este clar insa cand au avut loc filmarile, inainte sau dupa momentul in care politistul i-a vorbit conducatorului auto in romana. Intr-o alta secventa video, se vede ca barbatul din Gagauzia a sunat la linia verde ca sa se planga.

Cazul a fost discutat pe larg in ultimele zile. Pentru Radio Europa Libera, fostul judecator la Curtea Constitutionala, Nicolae Osmochescu, a declarat ca politistul a actionat corect, cand a vorbit in romana si, in asa fel, a respectat legea, aceasta fiind limba de stat.

Nicolae OSMOCHESCU, EX-JUDECATOR LA CURTEA CONSTITUTIONALA: “ Este in stricta conformitate si cu Constitutia si cu legislatia in vigoare. El s-a adresat in limba oficiala. Soferul trebuia sa-si ceara scuze. “

Pe de alta parte, consiliul pentru egalitate anunta ieri ca gestul politistului incalca drepturile soferului din Gagauzia, care este persoana ce apartine minoritatilor nationale, la libera exprimare si accesul la informatii in limba materna. Declaratiile institutiei au fost criticate astazi de Partidul Liberal, intr-o conferinta de presa.

Liderul PL, Dorin Chirtoaca, sustine ca pozitia consiliului ar fi gresita si ca politistii nu sunt obligati sa cunoasca limbile tuturor minoritatilor nationale. Incidentul s-a produs sambata, la Cimislia.Politistul, de 28 de ani, l-a oprit pe sofer pentru depasirea limitei de viteza, dupa care cei doi nu s-au putut intelege.

Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, s-a aratat indignata de cele intamplate, iar cei de la IGP au spus ca omul legii a procedat corect.