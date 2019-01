Politistul care a refuzat sa vorbeasca in limba rusa cu un sofer din Gagauzia a devenit recent ofiter de patrulare. Are 27 de ani si este logodit cu o interpreta de la noi.

Politistul care a tras pe dreapta un sofer gagauz pentru depasirea limitei de viteza si a refuzat sa vorbeasca cu acesta in limba rusa, se numeste Andrei Rotaru. Acesta are 27 de ani si a devenit recent ofiter de patrulare.

Tanarul, devenit cunoscut in urma postarii filmuletului aparut pe internet, nu este de loc strain vietii publice. Acesta s-a logodit in toamna acestui an cu interpreta Tatiana Spinu.

Am incercat sa intram in legatura ca politistul, acesta insa a refuzat sa vorbeasca pe marginea cazului. Dupa ce ieri purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei nu a comentat intamplarea, precizand doar ca polititstul nu era obligat sa vorbeasca in limba rusa, astazi cei de la Inspectoratul National de Patrulare a venit cu o reactie.

Incidentul a avut loc sambata in Cimislia. Omul legii si soferul gagauz nu au gasit limba comuna, dupa ce politistul, care sustine ca vorbeste in limba romana, refuza sa-i explice celui din urma motivul stoparii in limba cunoscuta de acesta, adica rusa.

Ofiterul d epatrulare motiveaza ca vorbeste in limba de stat, mentionata si in constitutie.