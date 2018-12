Pomul de Craciun al guvernului a fost impodobit cu de globuri rosii si aurii: “Asta e natural, dar acela arata mai bine ” - VIDEO

La primele orele ale diminetii muncitorii deja impodobeau bradul. Globuri de diferite marimi au fost prinse de ramurilor pomului. Pentru a-l face sa arate mai bine, muncitorii aveau pregatite cregi care să fie legate de tulpina.

Cei care treceau pe alaturi se opreau sa-l examineze sau sa faca poze. Unii nu au ezitat sa-l compare cu bradul primariei din Piata Marii Adunari Nationale.

“Asta e natural, dar acela arata mai bine.”

Langa brad astazi a parut si un carusel de 20 metri. Muncitorii roiesc printre utilaje - unii monteaza casutele, alti se ocupa de decor.

“Imbracam cu crengi.”

Chiar daca nimeni de la Guvern nu a vrut sa dezvaluie detalii despre cum va arata targul anul acesta, e clar ca unele elemente vor fi aceleasi. De exemplu, aceasta casuta unde copii au stat in rand sa-si faca poze urmeaza sa fie transformata si in acest an in casa lui Mos Creciun, spun muncitorii. Si caruselul ventian a fost adus din nou si deja montat.

Ieri, circulatia pe strada 31 august, pe portiunea dintre Banulescu Bodoni si Puskin a fost inchisa. Targul de Craciun organizat de guvern va fi inagurat sambata, pe 15 decembrie.