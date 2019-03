Postul arab de televiziune, Al Jazeera, a realizat un documentar de aproape jumatate de ora despre Vlad Plahotniuc. Reportajul a fost numit “Moldova si Papusarul” - VIDEO

“ Cine este omul pe care multi il numesc “Papusarul Moldovei” si ce se ascunde in spatele acuzatiilor de santaj, killeri si a fraudei bancare de un miliard de dolari? “

Pentru a raspunde la aceste intrebari, doi jurnalisti de la Al Jazeera au ajuns la Chisinau si au vorbit cu mai multi politicieni si inalti demnitari din Moldova. In documentar, Vlad Plahotniuc este prezentat fiind omul, care detine cele mai importante institutii de stat si, in asa fel, controleaza ...tot ce se misca in tara.



Alexei TULBURE, REPREZENTANTUL REPUBLICII MOLDOVA LA ONU DIN 2006-2008: "Plahotniuc este omul care a capturat cele mai importante institutii de stat, incepand de la Guvern, Parlament, Procuratura, Banca Nationala, Centrul de Combatere a Coruptiei, pe care le foloseste in interesele proprii. “

Potrivit unor informatii, care nu au fost niciodata demonstrate, se arata in documentar, Vlad Plahotniuc s-ar afla in spatele furtului miliardului, numit de expertii internationali - jaful secolului, care a dus tara intr-o saracie si mai mare.

“Pensia este mica. Suntem nevoiti sa vindem la piata, ca sa mai avem un venit. Nu ne ajung bani ca sa platim si facturile. “

Jurnalistii de la Al Jazeera mai scriu ca liderul PD, care ar controla Parlamentul, a reusit sa schimbe sistemul de vot, ce i-ar fi adus doar beneficii, partidul pe care il conduce alegandu-se cu 30 de mandate in noul legislativ. In reportaj se mentioneaza si despre numeroasele posturi de televiziune, pe care le detine Plahotniuc, si pe care le-a folosit pentru a se promova in campania electorala.

O alta metoda de a-si crea o imagine buna ar fi fost si tentativa de asasinat asupra sa, despre care procuratura a anuntat in 2017. Unii experti considera tentativa de omor una falsa.

Lilia CARASCIUC, DIRECTORUL TRANSPARENCY INTERNATIONAL MOLDOVA: “ Oamenii care planifica o asasinare nu stau cu fata la camera, demonstrand si detalii despre tentativa. “

Despre cine este Vlad Plahotniuc, jurnalistii de la postul arab de televiziune l-au intrebat si pe presedintele, Igor Dodon.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA; “Cand toate institutiile de stat sunt controlate de partidul de guvernare ori de liderul, care nu are sustinerea majoritatii cetatenilor Republicii Moldova, atunci e rau. Nu este legitim. “

Contrar declaratiilor pe care le-a facut, unii experti considera ca Igor Dodon si Vlad Plahotniuc ar fi de aceeasi parte a baricadei.

Alexei TULBURE, REPREZENTANTUL REPUBLICII MOLDOVA LA ONU DIN 2006-2008: “Ei joaca roluri diferite. Plahotniuc este liderul unui partid pro-european, Dodon este liderul unui partid pro-rus. O miscare folosita de Plahotniuc in discutiile cu vestul. “

Nici Vlad Plahotniuc si niciun reprezentant al Partidului Democrat nu a vrut sa se intalneasca cu jurnalistii de la Al Jazeera, pentru a comenta acuzatiile. Am incercat sa vorbim si noi cu purtatorul de cuvant al democratilor, dar acesta avea astazi telefonul deconectat.