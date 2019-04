Presedintele din 2009, Vladimir Voronin, spune ca politia nu a facut decat sa se apere de tinerii violenti. Voronin insista ca Valeriu Boboc nu ar fi fost omorat in PMAN de politie, ci la Parlament chiar de amicii lui - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: “Si in cazul lui Valeriu Boboc cine a atacat pe cine? - El a baut toata noaptea in Parlament. La urma s-au certat, s-au batut si l-au aruncat peste fereastra. L-au luat de maini si de picioare si l-au aruncat peste fereastra si el a nimerit jos, de la etajul patru. - Am vazut imagini video cand el a fost batut in PMAN. - Nu stiu de unde aveti.. acolo se vad niste purici si voi spuneti ca el este Boboc. Da din spermatozoizi se naste un Boboc.”

Voronin trateaza lucrurile la fel si atunci cand vine vorba de tinerii care ar fi fost batuti in comisariate. Oamenii legii nu au facut decat sa se apere, spune el.

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: “Tinerii au primit bate de la politisti ca ei se purtau obraznic. Politistul e la datorie, el obligat sa apere. Orice nebun sa vina sa bata politstul? Ce fel de ordine. - La indicatia cui? - A fost indicatie sa apere institutia statului si ei au dat buzna.”

Respectiv, tocmai din aceasta cauza anchetele pornite in acea perioada asa si nu au evoluat pana astazi, sustine Voronin.

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: “- De ce nu au evoluat aceste anchete? - Pentru ca politstii erau la serviciu, ei nu au depasit cu nimic obligatiile de serviciu.”

Cand l-am intrebat despre declaratia premierului de atunci, Zinainda Greceanii, de a folosi armele impotriva multimii…

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Ea a citat doar ce era scris in legislatie. - A coordonat cu dvs? - Noi toti am discutat. - Erati gata? - Nu inseamna ca eram gata, dar ca un fel de preintampinare s-a vorbit."

Anul 2009 a devenit anul schimbarii. La alegerile din 5 aprilie comunistii obtin 60 de mandate si nu le ajunge un singur vot, votul de aur, pentru a alege presedintele. Nemultumiti de rezultate, oamenii le-au contestat în strada, iar manifestatia a degenerat în violente.

In 2010 PCRM pierde puterea. Celelalte partide care au intrat in Parlament decid sa se coalizeze impotriva comunistilor, creand Alianta pentru Integrare Europeana, care a continuat cu AIE 2 si AIE 3. Cea din urma s-a dizolvat in 2016.