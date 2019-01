Presedintele Igor Dodon ar putea fi inclus pe listele PSRM la alegerile parlamentare din februarie. Cel putin asta declara lidera partidului, Zinaida Greceanii - VIDEO

Presedintele Igor Dodon ar putea fi inclus pe listele PSRM la alegerile parlamentare din februarie. Cel putin asta declara lidera partidului, Zinaida Greceanii care sustine ca ordinea numelor in lista ar putea fi modificata. Socialisti se declara surprinsi de faptul ca partidul Sor, al carui lider este condamnat in dosarul BEM, a fost inregistrat ieri de CEC in cursa pentru parlamentare.