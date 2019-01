Presedintele venezuelean Nicolas Maduro spune ca Europa trebuie sa-si retraga ultimatumul, dupa ce patru state din UE i-au dat opt zile pentru a organiza alegeri anticipate - VIDEO

Nicolas MADURO, PRESEDINTELE VENEZUELEI: "Din nefericire, Europa greseste din nou fata de Venezuela. Parca cei 200 de ani ai independentei noastre nu conteaza pentru ei. Noi avem in sange ADN de „eliberatori”. Europa a avut o pozitie foarte impertinenta, care nu poate fi sustinuta, trebuie sa-si retraga ultimatumul."

Maduro a mai adaugat ca liderii europeni sunt in genunchi si se aliniaza in fata politicilor lui Trump, mai ales in chestiunea privind Venezuela. Reactia sa vine dupa ce Franta, Germania, Spania si Marea Britanie i-au cerut presedintelui venezuelean sa organizeze alegeri libere in decurs de opt zile, in caz contrar, il vor recunoaste drept presedinte legitim pe liderul opozitiei Juan Guaido. Cel din urma i-a multumit comunitatii europene pentru sustinerea acordata.

Juan GUAIDO, SEFUL PARLAMENTULUI VENEZUELEAN: "Primul lucru pe care vreau sa-l fac astazi este sa-i multumesc Uniunii Europene, comunitatii europene pentru pasul ferm facut in sustinerea Venezuelei."

Ieri Guaido a cerut sprijinul armatei, indemnand militarii sa treaca de partea sa. La ambasada Venezuelei la Washington, un colonel care s-a prezentat drept atasat militar, a cerut alegeri libere.

Jose Luis SILVA: " Ma adresez poporului venezuelean, si in special fratilor mei din fortele armate ale natiunii. Vreau sa-l recunoastem, ca unic presedinte legitim, pe Juan Guaido."

Reactia Ministerului Apararii de la Caracas a aparut la scurt timp. Pe twitter a fost postata o poza cu militarul pe care a fost scris cu litere rosii cuvantul tradator. Nicolas Maduro, care il acuza pe Guaido de tentativa de lovitura de stat, a vizitat unitati militare din apropiere de Caracas, cerandu-le soldatilor sa ramana loiali guvernului.

" Sunteti pro-imperialisti? - Nu, presedinte! - Sunteti anti-imperialisti? - Da, presedinte! - Niciodata tradatori! - Niciodata!

