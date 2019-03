Presupusul organizator al unor scheme de spalare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz, a fost retinut repetat de autoritatile din Rusia, dupa ce acum doi ani a reusit sa scape de arestea - VIDEO

Potrivit portalului Mold-street, Katz a fost retinut la inceputul lui ianuarie, pe un aeroport din Rusia, cand trecea controlul pentru imbarcarea in avionul spre Tel Aviv, el fiind cetatean al Israelului. Motivul arestarii a fost faptul ca afaceristul este dat in cautare de autoritatile din Moldova pentru infractiunea de spalare de bani.

Initial, Leonid Katz s-a ales cu 40 de zile de arest, pentru ca ulterior sa fie extradat, dar cum era grav bolnav, instanta a decis ca el sa ramana in arest la domiciliu.

Cat tine de aducerea lui la noi in tara, o decizie va fi luata de Procuratura Generala din Rusia. Pana atunci, termenul de aflare sub arest s-a extins pana in mai 2019. In aprilie 2017, Katz a fost retinut la Moscova la cererea autoritatilor de la Chisinau. Peste doua luni a reusit sa scape de arest si a plecat in Israel.

Doi ani mai devreme, in noiembrie 2015, CNA a initiat o ancheta si instantele au emis un mandat de arestare pe numele lui, acuzandu-l ca ar fi organizat o grupare transnationala, specializata in spalare de bani.

Oamenii legii au apelat atunci si la Interpol, dar institutia a refuzat sa il includa in listele criminalilor dati in cautare internationala pentru ca urmarirea omului de afaceri ar fi motivata politic. De altfel, Katz a negat toate acuzatiile, mentionand ca mandatul de arest emis pe numele sau se bazeaza pe marturiile unei persoane care a lucrat pentru Veaceslav Platon si aceasta deja si-ar fi schimbat depozitiile de cateva ori.