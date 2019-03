Prima sedinta a noului Parlament va avea loc maine. Anuntul a fost facut de Igor Dodon care a semnat un decret in acest sens - VIDEO

Sedinta de constituire a noului Parlamentul va incepe maine la ora 13.00.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Am decis sa vin cu un discurs in fata deputatilor noi alesi. Rog secretariatul parlamentului sa asigure buna desfasurare.”

Nu am reusit sa aflam pozitia celor trei partide despre decretul semnat astazi de seful statului, intruct nimeni nu ne-a raspuns la telefon. Sedinta de maine a Parlamentului va fi prezidata de cel mai in varsta deputat, Eduard Smirnov, reprezentant al Partidului Socialistilor, care, in acest an, va implini 80 de ani. In cadrul sedintei, presedintele Curtii Constitutionale va prezenta raportul privind rezultatele alegerilor.

Ulterior, in termen de zece zile de la prima sedinta, vor fi constituite fractiunile care functioneaza in baza regulamentului propriu. Alegerile parlamentare au avut loc pe 24 februarie. In Parlament au acces patru partide: PSRM, PD, blocul ACUM, partidul Sor si 3 independenti -Viorel Melnic, Alexandru Oleinic si Ion Groza.