Prima sedinta in noul dosar pornit pe numele lui Gheorghe Petic va avea loc astazi. De aceasta data, la Taraclia

"Lui Gheorghe Petic i s-a itentat un nou dosar, la data de 28.03.2019, ora 12.00 va fi judecata la Taraclia. Sedinta este deschisa. Vom putea asista in sala de judecata. Este rugămintea sa mergem sa-l susţinem si sa-l încurajăm.Inteleg ca este departe,dar cei ce se joaca de-a dosarele asta si urmăresc,ca noi sa cedăm si sa-l lăsăm in voia soartei...De aceea va îndemn sa ne mobilizam si sa mergem sa-l sustinem.", a scris Irina Arhire pe pagina de facebook a lui Gheorghe Petic.

Anterior, fostul politist de frontiera a scris despre acest dosar:

„Au gasit 16 persoane dubioase, care nici nu-si aduc aminte clar cum s-au petrecut evenimentele de atunci, doar prin auzite dau declaratii false. O acuzaţie absurdă lipsita de probe, bazata doar pe declaratiile unor persoane dubioase, care nici nu sunt siguri in ce an a avut loc incidentul si cum a avut loc. In lipsa caror-va probe concludente m-i se aduce învinuirea comiterii unui act de huliganism din 2004,când de fapt a fost in 2003.Dar deoarece s-a terminat termenul de prescripţie au hotărît sa schimbe si sa deschida dosarul pe 2004.”

Saptamana trecuta Gheorghe Petic a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare pentru viol.

Avocatii acestuia, dar si membrii blocului ACUM, sustin ca dosarul ar fi fost fabricate de Vlad Plahotniuc pentru ca acesta a facut dezvaluiri despre contrabanda la frontiera. Anterior, cei de la PD au negat aceste acuzatii.