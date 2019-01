Primarul de Hancesti care a numit o strada din oras in cinstea soacrei canta inainte de alegeri " Life is Good" - VIDEO

Primarul de Hancesti, Alexandru Botnari a postat pe pagina sa de Facebook un video unde canta in limba engleza si in limba rusa. El este primar al municipiului Hancesti din 2003 si vicepresedinte al Partidului Democrat. Intre 2003 si 2009, a fost candidat independent, dupa care a aderat la Partidul Democrat, formatiune politica pe care o reprezinta in prezent.