Primavara a venit mai devreme pentru... grauri. Pasarile au fost obervate in curtile unor blocuri din capitala cu aproape o luna mai devreme decat de obicei - VIDEO

Zeci de grauri pot fi vazuti in curtile de blocuri din zona cartierului Telecentru al capitalei. Cei care locuiesc acolo spun ca au observat pasarile de cateva zile.

“Azi i-am vazut, nu au ce manca si pe aici gasec prin copaci, iarba este.”

“Azi la mine acolo pe geam s-au asezat, au mancat si au plecat. De ce m-am mirat ca-s mai mari ca vrabiile si am inteles ca sunt grauri.”

“Eu traiesc mai la vale de Telecentru. Acolo mereu vin grauri, la vecini vin. Sunt plecati in Italia, Anglia si nu-i stransa poama si au cu ce se hrani.”

Elena SUVAC, REPORTER PRO TV:“Acest stol de grauri a sosit mai devreme in tara noastra. Desi specialistii spun ca ar trebui sa-i vedem aici abia la inceputul primaverii, i-am gasit in mijloc de iarna in sectorul telecentru al capitalei. Cum rezista frigului- e greu de spus.”

Specialistii spun ca de obicei, graurii vin mai repede din tarile calde, sau ierneaza acasa din cauza temperaturilor generoase din timpul iernii.

Tudor COZARI, DOCTOR HABILITAT IN BIOLOGIE: “In iernile reci, ierneaza la sud, la sfarsitul lui februarie, inceputul lui martie ele deja apar. In momentul in care temperaturile sunt mai calde, cautan de de mancare, in sud gasind mai putina, incep sa inainteze.”

Graurii sunt pasari migratoare cu cioc ascutit si penaj negru- verzui. Acestia isi instaleaza cuiburile in scorburi si pe langa case.