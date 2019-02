Primele martisoare se vand deja in centrul capitalei. Clopotei, opincute sau flori sunt impletite din fire albe si rosii si pot fi cumparate. Ce modele sunt cele mai solicitate anul acesta - VIDEO

Desi inca mai sunt doua saptamani pana la 1 martie, tarabe cu martiosoare au aparut deja pe bulevardul Stefan Cel Mare din capitala.Olesea Potereanu vinde de cinci ani martisoare in strada. Femeia le confectioneaza manual, impreuna cu sotul sau, iar in acest an au pregatit zeci de modele pentru toate gusturile.

Olesea POTEREANAU: „Anul acesta continuam cu “martiisorii moldoveni”, sunt imbracati in vestimentatie nationala si este un cadou minunat pentru cei plecati peste hotare, ca-i intreb unde merge martisorul si imi spun in Danemarca, Belgia prin toate colturile lumii.”

Martisoarele mici si bratarile crosetate se vand cel mai bine, spune Elena Nicolai care a venit de la Calarasi cu 3000 de martisoare pe care le-a creat singura, spune ea.

Elena NICOLAI: „Avem mai multe modele, avem buburuze crosetate, cu panglica tricolor crosotate. Pentru fetite avem coronite, agrave, bratari cercei crosetati martisor.”

Cumparatorii au facut rand astazi la tarabe si spun ca vin din timp sa cumpere un martisor pentru cei dragi.

„Acesta imi place, e traditional. La moment caut sa duc unul la gradinita ca vom organiza o expozitie si desigur pentru bunica, pentru bunicul, copii. Trebuie sa respectam traditia.”

„Aceste floricele imi plac, sunt foarte multe modele interesante.”

Altii le cumpara ca sa le trimira prietenilor si rudelor de peste hotare.

„Il duc in Italia, e simbolul nostru. O istorie, o legenda. Neaparat eu cumpar martisoare si duc familiei mele. Noi avem multi ani plecati peste hoatre, dar inima noastra bate pentru Basarabia.”

„Plec la Bucresti, am de rezolvat cateva probleme si voi face cadou, nepotilor, surorii.”

Martisorul se prinde la piept pe 1 martie si, conform traditiei, se poarta pana infloresc ciresii.