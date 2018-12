Prin performantele excelente demonstrate, Moldtelecom isi reconfirma pozitia de lider pe piata de telecomunicatii din Moldova

Moldtelecom continua sa inregistreze cel mai remarcabil trend de crestere atat la capitolul venituri, cat si la numarul de abonati pe piata serviciilor de telecomunicatii din tara, depasind, prin evolutia sa, ceilalti jucatori ai pietei. Mai mult decat atat, compania lanseaza in fiecare an noi solutii inovative si imbunatateste considerabil parametrii de calitate in prestarea serviciilor de Internet fix.